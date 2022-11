Feuerwehr lädt zum Glühwein-Fest ein

Am kommenden Samstag, 19.11.2022, begrüßen die Mitglieder der Feuerwehr Schifferstadt die Bevölkerung zum Glühweinfest rund um die Feuerwache im Amselweg. Herbert Altmann, 1. Vorsitzender des Fördervereins, und sein Team kümmern sich dabei um die Bewirtung der Gäste mit heißem Glühwein und leckerem Spießbraten. Dazu sorgt der Feuerwehrnachwuchs aus dem Team von Jugendwart Sven Bernatz für süße Leckereien. Nachdem das Glühweinfest pandemiebedingt in den letzten beiden Jahren ausfallen musste, freut sich Wehrleiter Jochen Grädler, die Bevölkerung nun endlich wieder in der Feuerwache begrüßen zu können. Neben dem Tag der offenen Tür, der in 2022 nun auch wieder stattfinden konnte, bildet das Glühweinfest eine weitere Möglichkeit für die Bevölkerung, ihre Feuerwehr hautnah erleben zu können und gleichzeitig in gemütlicher Runde mit den Wehrleuten ins Gespräch zu kommen. Los geht es am Samstag ab 16 Uhr rund um die Feuerwache.