Schifferstadt. Zum Abschluss der Kunstsaison 2022 in Martin Eckrichs Galerie und dem Kunstgarten zeigt der Schifferstadter Künstler die Ausstellung „Augenblicke” vom 19.- 27. November 2022. Die Vernissage findet am Samstag, 19.11., um 19 Uhr (bei beständiger Witterung) im Außenbereich statt. Zu Lieder und Gedichte beim Feuer gibt es Glühwein und Suppe zum Wärmen von Innen. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 19.11. von 14 bis ca. 22 Uhr. Am Sonntag, 20.11. von 14 bis 18 Uhr , Samstag, 26.11. und Sonntag, 27.11. von 14 bis 18 Uhr. Darüber hinaus ist die Ausstellung bis 21.12.2022 nach Terminvereinbarung unter 06235/82586 oder info@martin-eckrich.de zu besichtigen.