Hallenfußball vom Feinsten

„Selten erlebt man ein Freizeitturnier für Fußballer, das auf einem derart hohen Niveau steht“, fasst es Jochen Disqué, der Coach der Leichtathleten, treffend zusammen. Und das, obwohl relativ wenig Tore fielen. Dies war der Tatsache geschuldet, dass umständehalber nicht auf Fünf-Meter-Tore, sondern auf Drei-Meter-Tore gespielt werden musste. Tolle Spielzüge, technische Raffinessen, viele Torchancen und überragende Torhüterleistungen ließen es für die zahlreichen Zuschauer nie langweilig werden. Die beiden Schiedsrichter Achim Isselhard und Stephan Teutsch hatten leichtes Spiel, weil Fairness und Rücksichtnahme bei den Teams im Vordergrund standen. Die Erste Hilfe beschränkte sich auf kleine Blessuren, die vor Ort sofort „geheilt“ werden konnten. Bei der offiziellen Begrüßung gedachte man in einer Gedenkminute des kürzlich verstorbenen Kolpingbruders Alexander Kuhn, dem Begründer der Iquique-Hilfe in Schifferstadt. Bürgermeisterin Ilona Volk und Kolping-Vorstand Gerhard Weimer hießen die Mannschaften herzlich willkommen. Nach zwölf spannenden, zum Teil dramatischen Spielen in der Gruppenphase, standen die Endrundenpartien fest. Im Spiel um Platz 7 unterlag das junge Team von Forum Delta aus Mannheim den alterfahrenen Kolpingsenioren nur knapp. „Uns hat es so gut gefallen, dass wir spontan wieder fürs kommende Jahr zugesagt haben“, schwärmte der Coach der Forum Delta-Mannschaft, Pablo Rehberger-Steck. Im Spiel um Platz 5 mussten sich die Messdiener, die einen hervorragenden Eindruck hinterließen, keinem Geringeren als dem Team des TV Schifferstadt beugen. Und wieder einmal bewiesen die Handballer, dass sie mit den Füßen genauso gut umgehen können wie mit den Händen. Der Geheimfavorit Leichtathletikclub Schifferstadt, der nur auf Grund des Torverhältnisses das Endspiel verfehlte, sicherte sich Platz 3 gegen eine sich tapfer wehrende Mannschaft von der Stadtkapelle. Um Platz 1 und 2 standen sich die Jungkolping-Mannschaft und die FFG Schwarz gegenüber. Die FFG’ler, ein überaus spielstarkes Team, belagerten von Beginn an das Tor der Jungs von Stephan Rosenbach. Letztendlich mussten sie sich mit dem knappsten aller Ergebnisse nach großem Kampf dem Favoriten beugen. Verdienter Turniersieger 2022 wurde damit die Familiengemeinschaft Schwarz, deren Fanclub eine Bereicherung für das Turnier war. „Wir sind ausverkauft“ verkündeten die fleißigen Helfer und Helferinnen im Foyer, als die letzten Besucher und Spieler die Halle verlassen hatten, ein Beweis dafür, dass auch die Bewirtung erstklassig war. Eine Kuchentheke „wie in einem Café“ war der Renner beim diesjährigen Turnier. „Ohne die vielen Sachspenden (Kuchen, Getränke, Preise) und Geldspenden wären wir nicht in der Lage das Lebenswerk von Bruder Paul (†) in Iquique/Chile so großzügig zu unterstützen“, freut sich Karlheinz Steck vom Orga-Team, der in diesem Jahr krankheitsbedingt fehlte, aber immer „online“ war. Mit dem diesjährigen Spendenbetrag von 4.000 Euro senden die Kolping-Kicker erneut ein deutliches Signal an die Nachfolger von Bruder Paul: „Wir haben euch nicht vergessen!“