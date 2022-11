Benefiz-Veranstaltung zugunsten der Flutopfer im Ahrtal mit Elke Heidenreich

Schifferstadt. Am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 17 Uhr findet in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums, Neustückweg 6, eine Benefiz-Lesung mit Elke Heidenreich statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, diese gehen in voller Höhe an die Flutopfer im Ahrtal. Elke Heidenreich, Preisträgerin des Ernst-Johann-Literaturpreises 2021, liest u. a. aus ihrem gerade neu erschienenen Buch „Ihr glücklichen Augen”. Die Zuhörerinnen und Zuhörer begleiten in diesem sehr vergnüglichen Erzählband Elke Heidenreich auf ihren beruflichen und privaten Reisen, zum Beispiel nach China, Neuseeland, USA, Wales, Italien und Portugal. Die Orte bereist sie nicht als Touristin, sondern sie taucht ganz ein in die Städte, Orte und Landschaften, sucht Kontakt mit Einheimischen. Sie erzählt von ganz persönlichen Erlebnissen und Begegnungen, die manchmal anrührend und sehr eigen sind wie ihre erste Reise nach Paris mit 17 Jahren. Aber auch kulturelle Ereignisse wie Opern- und Museumsbesuche finden Raum in den Episoden. Voller Witz erzählt ist die misslungene Reise nach Florenz. Alles in allem ein wunderbares, feines Buch über das Glück des Reisens, das in eine Lebenshaltung voller Dankbarkeit mündet. Die Reisen werden musikalisch umrahmt von dem Pianisten Marc-Aurel Floros. Die Bücher können vor Ort erworben und von der Autorin signiert werden. Die Lesung war aufgrund der Corona-Pandemie 2021 um ein Jahr verschoben worden und kann nun realisiert werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter stadtmarketing@ schifferstadt.de oder Tel.: 06235 44-126. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen.