Schifferstadt. „Demenz – bei mir? Nur weil man mal was vergisst, ist man doch schon lange nicht dement! Was kann ich dafür, wenn jemand immer meine Brille wegräumt.“ So oder ähnlich klingt es oft, wenn Menschen auf die Probleme rund um das Vergessen angesprochen werden. Nur wenige Personen können frei über eine beginnende Demenz sprechen. Viel häufiger wird vertuscht, beschönigt und nicht selten gestritten. Ehepartner oder Kinder fühlen sich angelogen oder beschuldigt und fragen sich, ob noch „alles in Ordnung“ ist. Und dann noch das mit dem Autofahren und der nötigen Abklärung beim Arzt. Die Pflegestützpunkte des Rhein-Pfalz-Kreises laden zum Online-Vortrag am Mittwoch, den 09.11.2022 von 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr ein. Referent und Veranstalter ist Herr Roman Schaan aus Maxdorf, Dipl. Pflegewirt FH und freiberuflicher Berater rund um das Thema Demenz. Der Vortrag war ursprünglich für den 19.10.2022 beworben, musste aber verschoben werden. Der kostenfreie Vortrag ist der Beginn einer Vortragsreihe und gibt Antworten im Umgang mit einer beginnenden Demenz. Warum verhält sich die betroffene Person nun anders? Was sind die wichtigsten Verhaltensweisen? Wie kann ich Einfluss auf den Alltag nehmen? Warum „normal“ nun ganz anders sein kann? Mehr Informationen und Anmeldung: Pflegestützpunkt Schifferstadt/Dannstadt-Schauernheim, 06235/ 4587566-5 oder 06231/ 9394732, Desiree.urban@pflegestuetzpunkte-rlp.de oder, Manfred.krueger@pflegestuetzpunkte-rlp.de