Rund 5000 Menschen haben in der Metropolregion Rhein-Neckar am achten Freiwilligentag teilgenommen. Rund 300 Aktionen gab es in 60 Städten. In Schifferstadt hatten drei Initiativen zum Mitmachen aufgerufen. Der Hundesportverein (HSV) hatte auf seinem eigenen Gelände am Wohlfahrtsweg genug zu tun. Es wurde gehämmert, gestrichen und eingeebnet, wie Beisitzer Gerd Baumann berichtete.

