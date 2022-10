Sprechstunde des Radfahrer- und Fußgängerbeauftragten

Seit Sommer bietet der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz wieder eine monatliche Sprechstunde an. Sie findet jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr in der Adlerstube, Kirchenstraße 17, statt. Interessenten sind herzlich eingeladen. Des Weiteren steht Herr Moritz unter rfbeauftragter.schifferstadt(at)gmail.com für Fragen oder Anregungen zur Verfügung. Der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte weist darauf hin, dass derzeit bundesweit eine Umfrage des ADFC durchgeführt wird: Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der weltweit größten Umfragen dieser Art. Er wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. So soll der Politik und Verwaltungen ein Feedback über die Radfahr-Situation in Deutschland gegeben werden. Es sind noch einige Umfragebögen im Rathaus vorhanden, diese können bis zum 18. November ausgefüllt und an der Infotheke abgegeben werden. Auch über https://fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme kann an der Umfrage des ADFC teilgenommen werden. Der Radfahrer- und Fußgängerbeauftragte freut sich über Ihre rege Beteiligung.