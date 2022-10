Vortragsreihe Finanzstarke Frauen

Rhein-Pfalz-Kreis. Am 2. und am 23. November 2022 finden zwei kostenlose Workshops zum Thema Finanzen für Frauen in Kooperation mit Arbeit und Leben und der Gleichstellungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises statt. Mit dem Titel „Heute an morgen denken“ erwartet Interessierte am Mittwoch, 02. November 2022 von 18 bis 20.30 Uhr ein spannender Vortrag zur finanziellen Unabhängigkeit von Frauen, die für Frauen jeden Alters wichtig ist. Die Frauenfinanzberaterin und Autorin des Buches „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ Helma Sick gibt lebensnahe Beispiele aus ihrer Beratungspraxis und praktische Tipps. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte unter https://www.arbeit-und-leben.de/kurs/6926 . Anmeldeschluss ist der 24.10.2022. Der Workshop am Mittwoch, 23. November 2022 von 18 bis 20.30 Uhr „Mein Geld, meine Zukunft“ richtet sich an Frauen, die ihr Geld und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen. Die Referentin und Finanzcoach Bianka Thielke vermittelt, welche konkreten Schritte für eine nachhaltig gute finanzielle Aufstellung ergriffen werden können. Eigene Themen und Fragen können eingebracht werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte unter https://www.arbeit-und-leben.de/kurs/6927 . Anmeldeschluss ist der 16.11.2022. Technische Voraussetzung für beide Workshops: PC oder Laptop mit Kamera und Mikrofon. Kopfhörer/Headset ist hilfreich. Möglichkeit zur Nutzung des Videokonferenz-Tool „Zoom“, den Link stellt Arbeit und Leben zur Verfügung.