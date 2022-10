Eröffnung der neuen Impfstelle in Schifferstadt

Schifferstadt. Der Rhein-Pfalz-Kreis informiert, dass nach Abschluss der nötigen Baumaßnahmen nun die neue Impfstelle des Landkreises in der Bahnhofstraße 37, 67105 Schifferstadt, am Dienstag, 18. Oktober 2022 um 9 Uhr, eröffnet wird. Geimpft wird ausschließlich gegen das Virus SARS-Cov-2. Alle Prozesse bleiben unverändert, ebenso die verfügbaren Impfstoffe gegen das Coronavirus. Selbstverständlich stehen im Rahmen der Auffrischungskampagne die angepassten Ba.4/Ba.5 Impfstoffe zur Verfügung. Die Impfstelle möchte darauf hinweisen, dass Impfungen streng nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission und dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt werden. Welche Impfung wann notwendig wird, ist für alle Impfwilligen unter www.impfen.rlp.de übersichtlich dargestellt. Die Impfstelle wird dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 9:30 bis 18:30 Uhr und donnerstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. Weitere Informationen rund um die Impfstelle des Kreises finden Interessierte auf der Internetseite der Kreisverwaltung unter www.rhein-pfalz-kreis.de. Die Terminvereinbarung des Landes wird in Kürze wieder freigeschaltet, aber auch ohne Termin sind Impflinge willkommen. Es ist zu beachten, dass aufgrund der längeren Pause der Impfstelle anfangs mit Wartezeiten gerechnet werden muss. Das Impfteam freut sich, die künftigen Gäste in den neuen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Foto: Kreisverwaltung