Kindern auch etwas zutrauen

Beim Aktionswochenende „Kidical Mass“ im Mai dieses Jahres waren insgesamt 40.000 Menschen in mehr als 200 Orten in Deutschland und 14 weiteren Ländern dabei. Der Fahrrad- und Fußgängerbeauftragte Martin Moritz rief in Schifferstadt erstmals zur Teilnahme auf. Hintergrund ist, für einen besseren Schutz von Kindern im Straßenverkehr und damit zusammenhängend für eine Verbesserung innerhalb des Straßenverkehrsgesetzes zu plädieren. Eine Wiederholung soll am Samstag, 24. September, 10 Uhr, stattfinden. Im Vorfeld fragte das Tagblatt nach Erfahrungen, Hoffnungen und dem Stand der Dinge für Fahrradfreunde in der Stadt.

