Trauerwanderung im Schifferstadter Stadtwald

Trauernde sind Wanderer zwischen den Welten von gestern und heute. Sie wollen die „alte Welt“ noch nicht verlassen. Können sich nicht mit dem „Neuen“ abfinden. Eine besondere Form der Trauerbegleitung will der Hospizdienst in Schifferstadt im September Hinterbliebenen wieder anbieten: im Gehen und Wandern den Lebensweg nachzeichnen und erspüren, welche Umstände, Ereignisse, Höhen und Tiefen uns bewegen. Der Wald mit Bäumen und Kräutern wird das besondere Medium sein und das gemeinsame Gehen zum Gespräch einladen. Es wird an mehreren Stationen Halt gemacht und durch Texte zum Nachspüren und Austausch angeregt. Der Wanderweg wird ca. 6 km betragen. Da der Weg auch über unbefestigte Wege geht, sollte gute Gehfähigkeit vorhanden sein. Am Ende wird eine Einkehrmöglichkeit angeboten. Treffpunkt am 3.September um 10 Uhr ist der Parkplatz am Alten- und Pflegeheim St. Matthias, Am Schwanenweiher. Information und Anmeldung beim Hospizdienst in Schifferstadt, Edith Sellinger, Tel 06235/457823 oder Wolfgang Schulte, Tel 0171 1290923 oder per E-Mail begleitung@hospiz-schifferstadt.de