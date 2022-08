Kaplan Peter Betz – Namensgeber für das “Betzendorf”

Anlässlich des 100. Todestages von Kaplan Peter Betz, der in Schifferstadt seelsorgerisch tätig war, findet am Freitag, 19. August, um 19 Uhr, in der St. Laurentiuskirche eine Gedenkfeier statt. Dabei handelt es sich um eine Kooperationsveranstaltung des Vereins für Heimatpflege, der Pfarrei Heilige Edith Stein (Gemeinde St. Laurentius) und der Stadt Schifferstadt. Die Begrüßung übernimmt der 1, Vorsitzende des Vereins der Heimatpflege, Werner Krämer, den Festvortrag hält Professor Dr. Hans Ammerich und Worte des Gedenkens spricht Bürgermeisterin Ilona Volk.

