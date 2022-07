Kommunalpolitik aktiv erleben Schifferstadt. In Schifferstadt wird in diesem Jahr ein neuer Jugendstadtrat gewählt. Du bist zwischen 12 und 21 Jahren alt (Stichtag 1.10.2022)? Dein erster Wohnsitz ist in Schifferstadt? Du bist interessiert daran, dich für die Schifferstadter Jugend einzusetzen? Dann bewerbe dich bis zum 11.09.2022 um einen der 15 Plätze im Jugendstadtrat- Schifferstadt. Du fühlst dich angesprochen? Dann kannst du dich ab sofort persönlich im Jugendtreff, Neustückweg 1, per E-Mail an kontakt@jugendtreff-schifferstadt.de oder mit einem kurzen, formlosen Brief melden. Wichtig sind in deiner Nachricht dein vollständiger Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Die Stadtverwaltung freut sich über viele engagierte Jugendliche, die sich aktiv in der Kommunalpolitik beteiligen möchten.