Junge Baggerfahrerinnen- und fahrer an der neuen Kita am Sportzentrum

Schifferstadt. Wer baggert denn da? Wer am Donnerstagmorgen, 14. Juli, an der Baustelle der neuen Kindertagesstätte am Sportzentrum in Schifferstadt vorbeigefahren ist und gestaunt hat, wie jung die Baggerfahrerinnen und -fahrer sind, der hat sich nicht geirrt. Die Firma Bau Steib aus Mannheim, hatte es möglich gemacht, dass eine Gruppe der Kita Haus des Kindes einen kleinen Bagger lenken durfte. Mit fachgerechter Unterstützung durften die Kinder das Steuer übernehmen und aus einem extra aufgeschütteten Sandhaufen das Material ausbaggern. Hierbei verdienten sie sich einen Bagger Junior-Führerschein und on top gab es noch ein Eis – spendiert von Bürgermeisterin Ilona Volk. „Ich freue mich, dass das Projekt so gut voranschreitet. Mit der Firma Bau Streib haben wir einen zuverlässigen Partner gewinnen können.“ Der Spaß war den Kindern deutlich anzusehen. Auch die Verantwortlichen für den Bau, wie Bauleiter Marcus Böhm, Architektin Christine Bischof und die Zuständigen der Stadtverwaltung Schifferstadt betrachten mit zufriedenem Blick die Baustelle – denn die liegt im Zeitplan. „Trotz dem, dass wir zu Beginn noch unterirdisch Müll entfernen mussten und uns das eine Woche kostete, liegen wir gut in der Zeit“, so Marcus Böhm. Das Fundament steht bereits, auch die ersten Mauern sind hochgezogen. Bis zum Herbst 2023 soll die neue Kita für vier Gruppen und ca. 100 Kindern bezugsfertig sein. Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt