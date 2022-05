Acht Kinder der Grundschule Nord (2. Klasse) spendeten Bälle und Springseile für den Spielcontainer ihrer Grundschule Nord. Sie nahmen über mehrere Monate am Mathematikprojekt „Die roten Mathemäuse“ teil. Der Schwerpunkt war das Bewusstsein der Kinder für mathematische Zusammenhänge durch alltagsintegrierte Förderung zu erweitern. Die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich in dieser Zeit unter anderem mit Wiegen, Messen und dem Umgang mit Geld. Sie buken dank ihrer frisch erworbenen Kompetenzen selbstständig Muffins. Da auch der Umgang mit Geld ein Thema war, entschieden sich die Kinder für einen Saftverkauf bei der Abschlussfeier des Projektes. Hier konnten sie ihren Familien eigenständig Fruchtsäfte und Saftschorlen verkaufen. Mit dem Erlös entschieden sich die Kinder Bälle und Springseile für ihren Spielecontainer auf dem Pausenhof zu kaufen. Während der Bewegungszeit überreichten die stolzen „Mathemäuse“ an alle Kinder der 1. und 2. Klasse. Das Projekt fand unter Leitung von Tamara Zschiedrich, angehende Erzieherin, im Rahmen ihres Abschlussprojektes statt. Hauptziel war es den Kindern bewusstzumachen, dass Mathematik überall in ihrem Alltag vorhanden ist und Spaß macht. Wichtig war es auch den Kindern die Möglichkeit zu bieten selbstwirksam zu handeln. Dadurch wurde auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt.