Optimistisch in die Zukunft

Still war es geworden um den Verein der Hundefreunde in Schifferstadt. Das soll nun wieder anders werden. Verjüngt und neu aufgestellt wurde das Team um Bernd Bartholomä, der seit vier Jahren an der Spitze der Vereinigung steht. Sein Ziel: einen Nachfolger aufbauen, der seine Position in naher Zukunft übernimmt. Die Weichen für das Kommende neu zu stellen ist generell das Ansinnen der Ehrenamtlichen, die motiviert zur Tat schreiten. Erste Erfolge beflügeln ihr Tun. Was sich verändert hat und wo der Verein der Hundefreunde hin will, haben einige Verantwortliche auf Nachfrage gesagt.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 30. Mai 2022.