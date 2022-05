„Soggeschuss’ das sind Sonja Kaiser und Werner Horn… zwei crazy Vollblut-Musiker mit großer Leidenschaft für „finest acoustic music“. Mit viel Freude, Spaß und dem Herzen auf der Bühne verzaubern die beiden das Publikum mit handmade unplugged Songs aus den Bereichen Rock- und Pop-Klassikern sowie auch Country und deutschen Evergreens. Dabei kommt Sonja ihre jahrelange Erfahrung als Sängerin in diversen Bands wie Rockzock, Rainer-Singers oder Backyard28 zugute. Werner liefert dazu sowohl virtuos spielend als auch stimmlich das musikalische Brett, auf dem sich Sonja mit ihrer Wahsinnsstimme austoben kann. Zu sehen und zu hören sind Soggeschuss am Samstag, den 4.Juni im Fuchsbau in Schifferstadt ab 20.30 Uhr, Einlass ab 20.00 Uhr und der Eintritt ist frei!