Öffnen Sie Ihre Gartentür! Tag der offenen Gartentür

Sie sind stolz auf Ihren bienenfreundlichen Garten und freuen sich, dass alles grünt und blüht? Sie möchten gerne auch anderen zeigen, wie schön es ist, ein kleines Paradies hinter dem Haus zu pflegen? Dann haben Sie in diesem Sommer Gelegenheit dazu! Beim Tag der offenen Gartentür, einer Aktion vom Verband der Gartenbauvereine Saarland/Rheinland-Pfalz, können Sie Ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Freude am eigenen Garten vermitteln. Wer Lust hat, sein Gartentor am Sonntag, 26. Juni, für Besucherinnen und Besucher aus Schifferstadt zu öffnen, kann sich bis zum 12. Mai per Telefon unter 06235 44-126 oder per E-Mail an cornelia.grueninger@schifferstadt.de melden.