Wer hätte gedacht, dass diese beiden Worte für uns hier in Deutschland noch einmal so aktuell werden? Schade, dass es so ist. Doch wir können dem Krieg was entgegensetzen, damit der Frieden mehr Raum erhält. Wie? Indem wir uns Gedanken machen und kreativ werden. Dazu bietet die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Schifferstadt, Große Kapellenstraße 5, am 24. April um 10:30 Uhr im Rahmen eines interaktiven Gottesdienstes für die gesamte Familie eine Möglichkeit an. Kirche kunterbunt soll es werden. Spielen, kreativ Basteln, experimentieren, Spaß haben, für Frieden beten und miteinander essen werden diesen Gottesdienst prägen. „Jeder ist herzlich willkommen unverbindlich mit dabei zu sein und sich aktiv ein bisschen herausfordern zu lassen,“ ergänzt Pastor Jörg Lüling mit einem Augenzwinkern. Eine Anmeldung ist wegen des miteinander Essens wünschenswert. Beim wem? Annette Spoor (Telefon: 0176-96663838)