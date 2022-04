Zweite Tanz-Gala der Kolping-Sisters

Bereits vor vier Jahren war die „Gala der Träume“ der Kolping-Twisters ein großer Erfolg. Alle Teilnehmer waren sich damals sicher, so eine Tanzshow möchten wir auf alle Fälle nochmal veranstalten. Auch die zahlreichen Zuschauer der beiden damaligen Veranstaltungen träumten schon von einer baldigen Neuauflage einer solch tollen Show. Und nun ist es tatsächlich wieder soweit, nach einer langen Vorbereitungszeit, welche sich aufgrund der mehrmaligen coronabedingten zeitlichen Verschiebungen, auf nun volle zwei Jahre ausdehnte, heißt es nun endlich wieder: „Willkommen, Bienvenue, Welcome! Wir begrüßen Sie herzlich zu der Twisters-Tanzgala unter dem Motto „Eine Reise durch die Zeit“ im sagenumwobenen Hotel „Tanzpalast Twistoria ****S“. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren Aufenthalt. Die Twisters-Familie entführt Sie in dem Hotel der Extraklasse auf eine Zeitreise mit vielen Überraschungen von der Steinzeit über die Zeit Mozart‘s bis in die Jetztzeit. 130 Tänzerinnen und Tänzer im Alter zwischen 4 und 62 Jahren haben sich während der Pandemie intensiv auf diese besondere Tanzgala vorbereitet. In dieser Zeit war es nicht immer einfach, überhaupt an der Idee festzuhalten, um diese zweistündige Veranstaltung wirklich durchführen zu können. Umso mehr freut sich die Kolpingsfamilie Schifferstadt mit Ihrer Showtanzgruppe Twisters, dass „Die Reise durch die Zeit“ nun doch tatsächlich stattfinden kann. Um allen interessierten Twisters-Fans die Möglichkeit eines persönlichen Besuches zu ermöglichen, wird es wieder zwei Aufführungen der Tanzgala geben. Die Termine der beiden Aufführungen sind Samstag 7. Mai um 19.00 Uhr und Sonntag 8. Mai um 11.00 Uhr. Der Veranstaltungsort ist diesmal das Palatinum in Mutterstadt in der Bohligstr. 1. Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15,- €, Kinder bis zum vollendeten 13. Lebensjahr zahlen nur einen ermäßigten Preis von 10,- €. Die Karten können ab sofort online über die Internetseite der Kolpingsfamilie Schifferstadt unter http://www.kolping-schifferstadt.de/tanzgala-2022.html reserviert werden. Die Abholung und Barbezahlung dieser Reservierungen erfolgt dann am Samstag dem 23. April in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr im Pfarrsaal St. Laurentius, Eingang Salierstraße über dem Kindergarten. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne auch per Mail an: ully.wuenstel@web.de oder rufen einfach unter direkt 0176-41677250 direkt bei Ihr an. Die Twisters der Kolpingsfamilie freuen sich sehr, wenn sie viele Ihrer Fans aus Schifferstadt und der nahen und fernen Umgebung als Gast im Hotel „Tanzpalast Twistoria****S“ am Muttertags-Wochenende begrüßen dürfen.