Mit der „Missa brevis Sancti Joannis de Deo“ von Joseph Haydn, feiert der Kirchenchor St. Jakobus in Schifferstadt, am 18.4., Ostermontag die Auferstehung Jesus und den Neustart der traditionellen Orchestermessen in der Pfarrkirche St. Jakobus, Kirchenstraße, Schifferstadt. Die sogenannte „Kleine Orgelsolomesse“ besticht mit ihrer melodischen Ausdruckskraft und ihrem ausgedehnten Orgel- Und Sopransolo im Benedictus. Sie wird ergänzt mit der Langfassung des Glorias, geschrieben von Michael Haydn, dem Bruder Joseph Haydns. G.F. Händls strahlendes Halleluja rundet den feierlichen Gottesdienst ab. Beginn der Heiligen Messe ist um 10.30 Uhr. Die Ausführenden sind: Beate Dettlaff (Solo- Sopran), ein Streicherensemble, die Chöre an St. Jakobus und Michael Filsinger an der Vleugelsorgel, unter der Leitung von Dekanatskantor Georg Treuheit.