Polizeimeldungen vom Wochenende 9./10. April 2022

Ölspur in Schifferstadt

Am Samstag, dem 9.4.2022 um 12Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine Ölspur gemeldet. Die Beamten konnten eine etwa 300m lange Ölspur im Bereich der Klappengasse in Schifferstadt feststellen. Der Verursacher konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Innerhalb von zwei Stunden versuchten unbekannte Täter sich Zutritt zu einem Grundstück im Bereich der Straße „Am Wasserturm“ in Schifferstadt zu verschaffen. Der Eigentümer verließ am Donnerstag, dem 7.4.22, gegen 9 Uhr sein Anwesen und musste bei seiner Rückkehr gegen 11 Uhr feststellen, dass versucht wurde sein Gartentor auszuhängen. Da sich das Tor verkeilte, gelang es dem/den Täter/n nicht das Grundstück zu betreten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.