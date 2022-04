Ostergottesdienste in der Pfarrei Hl. Edith Stein

Zu Anfang des Monats April sind die staatlichen und kirchlichen Beschränkungen für die Feier von Gottesdiensten weitgehend weggefallen. Sowohl die letzte Coronaverordnung des Landes Rheinland-Pfalz als auch die aktuelle Dienstanweisung des Bistums Speyer sehen weder eine Zugangskontrolle zu Gottesdiensten noch eine Abstandsregelung oder Platzzuweisung mehr vor. Angesichts der hohen Inzidenzzahlen und der diffusen Ansteckungssituation macht sich die Pfarrei aber die Empfehlung des Bistums zu eigen, vom Hausrecht in der Kirche Gebrauch zu machen und weiterhin die Maskenpflicht auch während der Gottesdienste beizubehalten. Die einzige Einschränkung bei der Feier bleibt also, dass auch während der Feier am Platz die Maske aufzubehalten ist. Es gibt aber keine Einlass-Kontrollen und auch keine Platzbeschränkungen mehr. Der Pfarreirat und das Seelsorgeteam laden herzlich zur Mitfeier der österlichen Tage ein und wünschen allen Pfarrangehörigen und Ihren Familie schon jetzt ein frohes und gesegnetes Osterfest!