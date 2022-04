Haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Schlafsäcke, Wolldecken, Erste-Hilfe-Sets und vieles mehr haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Thüga Energie als Reaktion auf den Aufruf ihrer Kollegen Inna und Raik Fuhrmann gespendet. Inna Fuhrmann, die seit 2009 als Fachreferentin bei der Thüga Energie arbeitet, ist selbst in der Stadt Smila in der Zentral-Ukraine geboren. „Mein 72-jähriger Vater ist noch vor Ort und engagiert sich ehrenamtlich in zivilen Einrichtungen“, berichtet sie. Von ihm kam auch der Hilferuf und eine Liste mit benötigten Materialien, die das Ehepaar im Unternehmen weitergab. „In kürzester Zeit bekamen wir aus dem Kollegenkreis aller drei Kundenzentren in Schifferstadt, Bad Waldsee und Singen so viele Sachspenden, dass wir einen Transporter bis unters Dach füllen konnten“, erzählt Raik Fuhrmann, der als Systembetreuer ebenfalls bei dem regionalen Energieversorger tätig ist. Im Anschluss machten sich die Fuhrmanns direkt auf den Weg an den über 1.135 Kilometer entfernte Übergabeplatz in Polen. Das Fahrzeug und den Treibstoff hierfür stellte die Thüga Energie zur Verfügung. In der polnischen Stadt Łódź erfolgte die Abgabe der Hilfslieferung, die ein ukrainischer Transporter zur kommunalen Verwaltung von Smila brachte. Hier sind die Güter mittlerweile an verschiedene Einrichtungen, wie Heime und Kinder-Tagesstätten, aber auch an inländische Flüchtlinge beispielsweise aus Kiew, verteilt worden. „Inna und ich sind überwältigt von der riesigen Anteilnahme, die uns in dieser schwierigen Zeit entgegenschwappt“, so Raik Fuhrmann und zitiert: „Klopft die Not an, so tut die Liebe die Tür auf – dieses Sprichwort hat sich bei dieser Aktion bewahrheitet.“ Die Kartons stapeln sich bis unters Dach – um möglichst viele Hilfsgüter für die Ukraine mitnehmen zu können, nutzten Inna und Raik Fuhrmann jeden Platz im Transporter, den die Thüga Energie zusammen mit dem Treibstoff zur Verfügung stellte. Foto: Thüga HINTERGRUNDINFORMATIONEN Die Thüga Energie GmbH ist der regionale Strom- und Erdgasversorger für die Regionen Hegau-Bodensee, Allgäu-Oberschwaben und Rhein-Pfalz. Wir bieten unseren Kunden als Energiepartner vor Ort eine umwelt- und klimagerechte Energieversorgung zu günstigen Konditionen. Dazu gehören auch Energie-Dienstleistungen, die dem Kunden Kostenvorteile bringen. Weitere Infos unter www.thuega-energie.de. Das Unternehmen gehört zur Thüga-Gruppe, dem größten kooperativen Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister in Deutschland. Mehr unter www.thuega.de. Regionale Vertriebs-Standorte: Kundenzentrum Kundenzentrum Kundenzentrum EnergieCenter Hegau-Bodensee Allgäu-Oberschwaben Rhein-Pfalz Rülzheim Industriestr. 9 Beim Ried 7 Bahnhofstr. 37 Mittlere Ortsstr. 106 78224 Singen 88339 Bad Waldsee 67105 Schifferstadt 76761 Rülzheim Tel. 07731 5900-0 Tel. 07524 4008-0 Tel. 06235 4903-0 Tel. 07272 9292-0 Sitz der Geschäftsführung: Singen Unternehmensdaten (Stand 31.12.2021) Strom- und Erdgas-Kunden: über 100.000 Mitarbeiter: rund 90 Auszeichnungen Biogas-Sonderpreis 2010 der Deutschen Energie-Agentur (Dena) für vorbildhafte Leistungen bei Planung, Bau und Betrieb einer Biogas-Aufbereitungsanlage