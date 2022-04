„Weißt Du noch?“ Geschichten und Lieder von gestern…

Zu einer Zeitreise in die 70’er Jahre lädt die Stadtbücherei Schifferstadt am 28.4.2022, um 19.30 Uhr, in das Alte Rathaus ein. Die Vorleserin Beate Jacobi und die Sängerin Claudia Fiddicke werden auf unterhaltsame Weise diese Zeit Revue passieren lassen. Die beiden Künstlerinnen verbindet vor allem die Leidenschaft für Texte und Geschichten aller Art, ob gesprochen, gesungen, vertont oder gespielt. Die 60er und 70er Jahre haben die „Baby-Boomer“ alle geprägt. Damals gab es keine Handys, man hörte Kassetten und Vinyl-Schallplatten. Fotos machte man auf Farbfilm. Wörter wie „Telefonzelle“, „Toast Hawai“ oder „36-iger Film“ waren bekannt. Das alles lassen die Künstlerinnen wieder aufleben. Mit viel Herz und Humor kommen sowohl Kurzgeschichten als auch Märchen und Erzählungen zu Gehör. Und natürlich die Songs der Zeit. Die Besucher sind eingeladen, sich durch Sprache, Fantasie und Musik verzaubern zu lassen. Eintrittskarten können ab sofort in der Stadtbücherei, Rehbachstraße 2, gekauft werden. Unter 06235 / 925830 oder stadtbuecherei@schifferstadt.de können Karten reserviert werden. Bei der Veranstaltung gelten die zum Zeitpunkt gültigen Corona-Regeln.