Basteln für Mutter- und Vatertag im Jugendtreff

Am Freitag, 22. April wird im Jugendtreff, Neustückweg 1, von 16 bis 19 Uhr für die jährlichen Ehrentage der Eltern gebastelt. An 4 Stationen im Haus können Kinder ab Grundschulalter bis 12 Jahre schöne oder lustige Geschenke für Mama und/oder Papa gestalten. Die Kosten belaufen sich auf 1,50 – 2,50 € für ein kleines Geschenk und auf 5.- €. für ein größeres Geschenk. Zwischendurch können sich die Kinder für wenig Geld mit einem kleinen süßen, selbstgemachten Snack stärken oder ein Getränk kaufen. Anmeldungen nimmt der Jugendtreff ab sofort bis Dienstag, 12.04.2022 an. Weitere Informationen können beim Jugendtreff unter der Tel.- Nr. 929382 erfragt werden.