Die Polizei meldet: Streit um Zigarette führt zu Schlägerei / Geschwindigkeitsüberwachung

Am 4.4.2022 gegen 19.50 Uhr meldet die Integrierte Leistelle Ludwigshafen eine Körperverletzung im Bereich der Robert-Schumann-Straße. Der geschädigte 46-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er in einem Gebäude im Eingangsbereich am Fenster stand und dort eine Zigarette geraucht hätte. Dabei sei von hinten der 56-jährige Beschuldigte gekommen und hätte sich lautstark über den gewählten Standort beim Rauchen beschwert. Nach einem kurzen Wortgefecht, hätte der Beschuldigte den Geschädigten aus dem Fenster gestoßen, sei die Eingangstür rausgegangen und habe anschließend den 46-Jährigen gegen die dort befindliche Wand geworfen. Der Geschädigte zog sich mehrere blutige Wunden am Arm, sowie eine kleine Wunde im Gesicht zu. Der Geschädigte wurde nach Begutachtung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen verbracht. Der Beschuldigte bestritt die Tat und teilte mit, dass der Geschädigte sich die Verletzungen aus Wut selbst beigebracht hätte. Zeugen, die Angaben zur Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeitsüberwachung durch die Polizei

Am 4.4.2022, zwischen 11.40 Uhr-13.20 Uhr, haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Schifferstadt auf der K30 in Schifferstadt im Bereich des Mitfahrerparkplatzes eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei erlaubten Tempo 70 wurden 22 Verstöße geahndet. Der „Schnellste“ war mit 94 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 100 Euro und einen Punkt nach sich. Zudem wurde ein Gurtverstoß geahndet.