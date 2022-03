SKFM lädt ein zum Erfahrungsaustausch und Workshop Thema „Pflegeleistungen aktuell – Wie können Betroffene die Neuerungen nutzen?“  

Der hiesige SKFM Betreuungsverein – Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer – lädt zu einem Erfahrungsaustausch und einem Workshop für ehrenamtliche Betreuerinnen, Betreuer, Bevollmächtigte und Interessierte ein. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 31. März, 18.30 Uhr, im Pfarrheim St. Jakobus statt und steht unter dem Motto Pflegeleistungen aktuell – Wie können Betroffene die Neuerungen nutzen?“ In den letzten Monaten wurden einige Neuerungen rechtskräftig, die sich auf die Gesetzeslage rund um die Versorgung von pflege- und hilfebedürftigen Menschen auswirken. Deshalb wird Claudia Schoeneberger, Pflegeberaterin aus dem Pflegestützpunkt Schifferstadt, in einem Vortrag darüber informieren, wie sich die Änderungen auf den Alltag der Betroffenen und sorgenden Angehörigen auswirken und wie die Leistungen genutzt werden können. Der Pflegestützpunkt Schifferstadt ist eine Beratungsstelle, in der Ratsuchende individuell, kostenlos und trägerneutral, Unterstützung erhalten. Im Rahmen der Beratung werden alle Hilfemöglichkeiten rund um die Versorgung bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit oder Umgang mit einer Behinderung aufgezeigt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches, auch im Hinblick auf andere Fragen und Probleme im Rahmen des Betreueramtes. Für diese Veranstaltung ist unbedingt per Mail eine Anmeldung erforderlich. Dies ist möglich unter der Mail-Adresse: julia.recberlik@skfm.de oder unter der Telefonnummer: 06235 49 79 97-95. Bei zu geringer Teilnehmerzahl muss die Veranstaltung leider abgesagt werden.