Gewichtheben: Schifferstadter Jugend belegt 4. Platz bei erstem Jugendliga-Kampf

Am vergangenen Sonntag traf sich die Gewichtheber-Jugend des KSC 07 Schifferstadt zum ersten Wettkampf der diesjährigen Jugendliga-Runde. Wie auch schon im letzten Jahr werden die Wettkämpfe angesichts der Corona-Pandemie lokal in den einzelnen Vereinen durchgeführt und die Ergebnisse danach zentral ausgewertet. Die jüngste Athletin des KSC war Constanze Maurer (Jahrgang 2016). Sie erreichte einen großartigen zweiten Platz innerhalb ihrer Altersklasse. In der D-Jugend (Jahrgänge 2012 und 2013) gingen Lara Hess, Lars Beier und Florian Maurer an den Start. Florian war nicht nur im Gewichtheben, sondern auch in der Athletik der mit Abstand beste seiner Altersklasse und holte sich somit den ersten Platz. Beeindruckend waren hier vor allem seine 6,30m im Kugel-Schockwurf.

