Gefragt, gesagt: Haushaltskunden sind sicher

Der Gasbeschaffungsmarkt ist schon immer in Bewegung gewesen. Jetzt, da Russland den Krieg gegen die Ukraine führt, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Viele Baustellen gibt es derzeit für den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Robert Habeck. An der Basis müssen die Energieversorger und Netzbetreiber selbst entscheiden, kalkulieren und die Zukunft sichern. Das Feld ist nicht leicht zu beackern. Sowohl die Stadtwerke Schifferstadt als auch die Thüga Energie und Thüga Energienetze sind zurzeit optimistisch, die Herausforderungen meistern zu können – zumindest bis Ende des Jahres. Was darüber hinaus passiert, wie Preissteigerungen überhaupt zustande kommen und was der Blick in die Zukunft hergibt, fragte das Tagblatt. Geantwortet haben SWS-Werkleiter Hans-Jürgen Rossbach sowie Laura Ferentz von Thüga Energienetze und Gabriele Müller von Thüga Energie.

Das ausführliche Interview in unserer Montags-Reihe „Gefragt, gesagt“ lesen Sie in der Ausgabe vom 21. März 2022.