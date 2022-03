Polizeimeldungen vom Wochenende 19./20. März 2022

Weiterer Diebstahl aus Pkw

Am frühen Donnerstagmorgen, in der Zeit von 1.25 Uhr bis 1.30 Uhr, manipulierten unbekannte Täter Im Bachgarten vermutlich mittels technischer Hilfsmittel das KeylessGO-System eines BMW X6 und öffneten so das Fahrzeug. Das Starten des Fahrzeugs gelang jedoch nicht. Daraufhin durchwühlten die Täter den Pkw und entwendeten daraus eine Kleingeldkassette und zwei Jacken. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht von Freitag, 18.3.2022, 20.00 Uhr auf Samstag, 19.3.2022, 09.30 Uhr, wurden in der Ebertstraße und Anton-Bruckner-Straße an einem Wohnmobil, einem Skoda Fabia und Opel Astra jeweils eine Scheibe eingeschlagen, bei einem Rover Defender und Nissan 350 Z wurde versucht Scheiben aufzuhebeln. Die geöffneten Fahrzeuge wurden durch den oder die unbekannten Täter durchsucht. Aus dem Wohnmobil wurden Gegenstände im Wert von ca. 500,- Euro entwendet. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2800,- Euro. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.