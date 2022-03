Solidaritätskino für die Ukraine im Schifferstadter Rex-Kino-Center

Das Rex Kino nimmt an der großangelegten, bundesweiten Spendenaktion der deutschen Kinos für Kinder in der Ukraine teil und zeigt am Sonntag, 20. März 2022 um 18 Uhr den Dokumentarfilm „Klitschko. Der Film wird um 18 Uhr zeitgleich in über 400 Filmtheatern in Deutschland gespielt. Sämtliche Erlöse der Vorstellung werden an BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ zur Unterstützung der notleidenden Familien in der Ukraine gespendet. Der Eintrittspreis beträgt mind. zehn Euro und kann selbst gewählt – er entspricht zu 100 % dem Spendenbetrag. Bürgermeisterin Ilona Volk: „Ich freue mich sehr über dieses Engagement und hoffe, dass viele Besucherinnen und Besucher einen Filmabend verbringen und dabei etwas Gutes tun.“ Der Film „Klitschko“ erzählt die Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt: von ihrer Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports. Durch spannende Gespräche mit Wegbegleitern und Gegnern sowie bewegende Einblicke in das Privatleben zeichnet Regisseur Sebastian Dehnhardt ein intimes und faszinierendes Portrait zweier Ausnahmesportler, die vor allem eins sind: Brüder. Diese einzigartige Spendenaktion kam auf Initiative der Cineplex-Gruppe in enger Zusammenarbeit mit dem Majestic Filmverleih zustande. Neben dem Rex-Kino-Center in Schifferstadt werden allen führenden Kinoketten und zahlreiche unabhängige Häuser „Klitschko“ zeigen. Des Weiteren wird die Aktion vom Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF), der AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater, dem „Klitschko“-Produzenten Broadview Pictures, dem Vertriebspartner Paramount Pictures und den technischen Dienstleistern. Tickets können im Vorfeld direkt im Kino reserviert werden unter der Telefonnummer 06235/ 9299840.