Stadtverwaltung beginnt mit den Planungen für das Rettichfest

Die Stadtverwaltung hat die Planungen für das diesjährige Rettichfest aufgenommen. Wie genau die Rahmenbedingungen aussehen werden, ist noch nicht klar. Aber: Die Stadtverwaltung sieht „ein Licht am Ende des Tunnels“ und beginnt mit den Planungen für das Schifferstadter Großereignis im Juni. „Wir haben schon erste Vorgespräche mit unseren Vereinen geführt und sind zuversichtlich, dass wir das Fest nach zweijähriger Pause wieder feiern können“, äußert sich Bürgermeisterin Ilona Volk. Das diesjährige Rettichfest ist für den 10.-14. Juni terminiert und soll wie gewohnt stattfinden. Allerdings steht bislang noch nicht fest, ob und welche Einschränkungen es genau geben wird, hierzu muss die Landesverordnung abgewartet werden. Sicher angedacht sind auch der Rettichfestlauf am Samstag, sowie das Radrennen am Dienstag. Foto: Stadtverwaltung