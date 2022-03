Auf dem Ramsteinerhof in Fischerbach wird Brot noch so gebacken, wie früher: nach alten Rezepten und im Holzofen. Wir haben uns dort einmal umgesehen und waren in der „Marktscheune“, wo es auch viele Produkte aus der Region gibtn, beim Verkauf dabei. Ebenfalls sehr traditionell ist das Haltbarmachen von Gemüse durch fermentieren. In der neuen Ausgabe wird erklärt, wie es funktioniert. Ob es auch Fermentiertes auf den Hütten gibt, in die man bei einer Almwanderung in den bayerischen Bergregionen einkehrt, wissen wir nicht, aber sie sind mit Sicherheit ein wunderbares Reiseziel für Wanderer. Lernen Sie mit uns die schönsten kennen. Der Frühling lässt jetzt nicht mehr lange auf sich warten: Erste Blüten machen mehr aus der Wohnung. Wie man sie hübsch in ausgemusterten Küchenutensilien zur Schau stellen kann, wird auf den Selbermachseiten gezeigt. Auch in der Gartenrubrik lassen wir uns von den Frühblühern verzaubern: In einem Garten nahe der mecklenburgischen Ostseeküste. Sicher wird die Besitzerin dort ebenfalls ab und zu mit Schnecken kämpfen. Was man dagegen tun kann, steht in den Garten-Tipps. Über die gesunde Wirkung von Lindenblüten auf Haut und Immunsystems berichten wir auf den Gesundheitsseiten. Genießen Sie den Frühling!