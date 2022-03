Zum ersten Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe des Edith-Stein-Jahres lädt die Pfarrei herzlich am Sonntag, 6. März um 17 Uhr in die St. Laurentius-Kirche ein: Zu Gast ist unser Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, der über das Thema „Edith Stein. Als Erwachsene/r zum Glauben finden – Erwachsen glauben“ spricht. Edith Stein war als Jüdin aufgewachsen, fand aber nie in ihre eigene Glaubenstradition und gewöhnte sich nach eigener Aussage mit 13 Jahren das Beten ab. Erst als Erwachsene kommt sie zum Glauben, mit 31 Jahren wird sie katholisch getauft. Die Vorträge sind eingebettet in eine kleine Andacht. Für den Besuch gelten daher die derzeit bestehenden Corona-Regeln für Gottesdienste. Die Termine der weiteren Vorträge: 13.3., 20.3. und 3.4. immer um 17 Uhr in St. Laurentius.