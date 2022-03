Windeln, Wasser, warme Decken

Nicht ganz zwei Wochen ist es her, seit Vladimir Putin den ersten Angriff auf die Ukraine anordnete. Seither beherrscht der grausame Krieg die Medien, aber vor allem die Bürgerinnen und Bürger in Europa und der Welt. Eine Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität erleben die Menschen aus Osteuropa auch aus Schifferstadt. Am Wochenende kamen an zwei Standorten engagierte Freiwillige zusammen, um Sachspenden von BürgerInnen entgegenzunehmen. Spontan waren die beiden Hilfsaktionen ins Leben gerufen worden und ebenso spontan packten mehrere hundert UnterstützerInnen kartonweise Lebensmittel, medizinische Ausstattung, Hygieneartikel und wärmende Utensilien zusammen, um sie zum Weitertransport in die Ukraine zur Verfügung zu stellen. Dass ein Überhang an Kleidungsstücken zu verzeichnen war, war die Kehrseite der Medaille. Zuvorderst zählte jedoch die Motivation der Menschen, die signalisierte, wie verbunden sie sich mit den Opfern des grausamen Verbrechens, ausgehend vom russischen Machthaber, fühlen. Das Tagblatt war beim DJK SV Phönix und im Pfarrheim Herz-Jesu vor Ort. An beiden Stellen stand ein eindrucksvoller Beweis des Zusammenhalts unter den Völkern.

