Verletzung durch Hundebiss

Am 1.3.2022, gegen 13 Uhr, ging eine 52-Jährige auf einem Feldweg an der Bahnlinie, parallel zur Mutterstadter Straße, spazieren. Hierbei wurde die Frau von einem nicht angeleinten Schäferhund in das Bein gebissen und dadurch leicht verletzt. Bei den Hundehaltern soll es sich um einen Mann (ca. 60 Jahre alt, ca. 1,85m groß, hatte die Haare zu einem Zopf gebunden), sowie um eine etwa 60 Jahre alte Frau gehandelt haben. Durch die beiden Hundehalter wurde die 52-Jährige noch angesprochen, ob bei ihr nach dem Hundebiss alles in Ordnung sei. Im Nachgang wurde durch die 52-Jährige die Polizei verständigt. Ermittlungen wegen Fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den Hundehaltern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.