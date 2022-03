Anstelle Solidaritätsessen an Palmsonntag: „Tüte to go“

Wegen der aktuellen Corona-Pandemie ist es leider noch nicht möglich, in der Fastenzeit das traditionelle Solidaritätsessen durchzuführen. Mit dieser Veranstaltung wird seit vielen Jahren das vor neun Jahren von Bruder Paul Oden gegründete Kinderzentrum „El Rubio“ in Alto Hospicio unterstützt, damit den Kindern auch weiterhin Schutz und Sicherheit nach der Schule geboten werden könne. Dabei handelt es sich um das letzte Hilfsprojekt des im Januar 2017 verstorbenen Bruder Paul Oden. Es befindet sich in einem Elendsviertel in 700 Meter Höhe in der Atacama-Wüste in der Nähe von Iquique, das keinerlei staatliche Hilfe empfängt. Hier werden etwa 70 Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren betreut und mit Essen versorgt, die nach der Schule der Hilfe bedürfen, da deren Eltern mittellos sind. Angeboten werden dazu Hausaufgabenbetreuung, verschiedene Freizeitbeschäftigungen und Religionsunterricht. Geleitet wird das Kinderzentrum inzwischen von Jorge Ricardo Aguayo Saez, der mit Bruder Paul seit 1997 zusammenarbeitete. „Wir wollen unsere Verbundenheit mit der Initiative in Iquique daher wie bereits im Vorjahr auf einem neuen Weg zeigen“, bekräftigen Markus Hein und Karl-Heinz Nagel vom Gemeindeausschuss St. Laurentius unisono im Gespräch mit dem Tagblatt. Der Weltladen in der Hauptstraße wird dafür eine Tüte mit fair gehandelten Produkten zum Preis von 20 Euro zusammenstellen. Diese kann bei Abholung an Palmsonntag, 10. April, nach dem 10-Uhr-Gottesdienst in St. Laurentius direkt bezahlt oder der Betrag auf das Spendenkonto „Iquique“ überwiesen werden. Bestellungen werden ab sofort bis einschließlich Freitag, 1. April, entgegen genommen über die Homepage des Pfarramtes Heilige Pfarrei Edith Stein, Telefon 95 90 81 und pfarramt.Schifferstadt@bistum-speyer.de oder nagelkh@web.de, mobil: 0176-62884663. Das beigefügte Rezept soll alle, die gerne scharf essen anregen, einmal südamerikanisch zu kochen. Die Produkte in der Tüte beziehen sich nicht auf das Rezept. Info Spendenkonto für Iquique: Kath. Kirchenstiftung Diedesfeld, 67434 Neustadt, IBAN: DE 56 5486 2500 0106 8500 49, BIC: GENODE61SU, „Spendenkonto Bruder Oden“, Die Kirchenstiftung stellt auch die Spendenquittungen aus. „Enchiladas mit Gemüsefüllung“ Rezept für 4 Personen Zutaten: 1 kleine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 4 grüne Chilis, 1 Dose Schältomaten, Tomatenmark, 2 kleine Zucchini, 200 g. Hartkäse, 1 Bund Frühlingszwiebeln, etwas Öl, 8 Weizentortillas. Gewürze: Thymian, Oregano, Koriander nach Wunsch Die Zwiebel in Ringe schneiden, Knoblauchzehen zerdrücken. Die Chilis entkernen und ebenfalls in feine Ringe schneiden. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch und Chilis darin einige Minuten andünsten. Schältomaten kleinschneiden. Tomatenmark mit etwas Wasser verrühren und mit den Tomatenstücken zu den Zwiebeln geben. Die Masse aufkochen und dann auf kleiner Flamme 15 Minuten weiterköcheln lassen. Die Zucchini in sehr feine Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln sehr fein hacken. Käse reiben. Zucchini, Frühlingszwiebeln und die Hälfte des Käses unterrühren. Die Gemüsemischung auf die Tortillas geben und aufrollen. Die Enchiladas in eine feuerfeste Form geben, mit dem restlichen Käse bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad etwa 15 Minuten überbacken. Mit den frischen Kräutern garnieren und sofort heiß servieren. Dazu passt beispielsweise eine scharfe Salsa Roja (scharfe Gewürzsauce).