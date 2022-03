„Hurra, wir spielen ein Konzert“ Kinderbuchautorin Marie-Luise Dingler erneut in Schifferstadt in der Grundschule Nord zu Gast

„Ich fahre inzwischen sehr gerne nach Schifferstadt um für die Schüler der 2. Klassen in der Grundschule Nord eine Lesung zu meinem Buch „Hurra, wir spielen ein Konzert“ durchzuführen“, sagte Marie-Luise Dingler am 15.Februar 2022. Sie ist jedesmal begeistert, wie aufmerksam die Kinder sind und jeweils ganz andere Aspekte ihrer Geschichte bemerken. Diesmal durften zwei Klassen der Lesung beiwohnen. Bereits im Jahre 2021 hat sie die Grundschule besucht und an einem Tag drei Lesungen absolviert. Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, die Kinder sind mit die Hauptbetroffenen der Coronakrise. Deshalb hat Günther Neudeck, der auch als Sicherheitsberater für Senioren aktiv ist, in Abstimmung mit Herrn Merten Eichert die Veranstaltung erneut organisiert. Den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das war die Absicht und ist sehr gut gelungen. Nicht über die Kinder reden, nein, mit den Kindern reden, das war die Devise. Von Anfang an hat Marie-Luise die Kinder mitgenommen und erklärt, wie eine Geige und der Geigenbogen funktioniert. Beim genaueren Blick auf den Geigenbogen fällt auf, dass jeder einzelne von ihnen mit Pferdehaar bespannt ist. Kein anderes Tierhaar ist so gut geeignet, auch das feien Menschenhaar kann nicht genutzt werden. Viele Kinder hatten das schon gehört und spitzten weiter die Ohren. Der Leseteil kam natürlich nicht zu kurz und die Kinder hörten angespannt zu. In dem uch geht es über Freundschaft, Mut und die Kraft der Musik. Das Eichhhörnchen und der Igel haben soviel geübt und wollen ihre Musik gerne mit anderen teilen. Doch wie geht das eigentlich? Wie spielt man denn ein Konzert? Die beiden machen sich auf die Suche nach Antworten und erleben dabei ein kleines Abenteuer. Eine spannende Geschichte von zwei Freunden, die vom Üben zu Hause hinaus auf die Bühne wollen. Was sie dabei erleben ist nicht immer leicht wegzustecken. Doch mit Leichtigkeit und der Hilfe vieler Freunde entsteht am Ende nicht nur ein Konzert, sondern etwas ganz Wunderbares. Warum dieses Buch Frau Dingler? Uns Menschen fällt es schwer, mit Absagen umzugehen. Hier wollte ich ansetzen und den Kindern die Botschaft vermitteln, dass man immer eine Lösung oder einen neuen Weg finden kann. Wenn man mit Leichtigkeit und Kreativität dem Widerstand im Leben begegnet, kann uns das ganz neue Türen öffnen. Natürlich hat Marie-Luise während der Lesung eine Pause eingelegt und zur Violine gegriffen. Kinder und Lehrerinnen waren begeistert und baten um Zugabe. Die Veranstaltung ist gelungen, den Kindern konnte man das deutlich an ihren strahlenden Augen ansehen. Die Kinder wurden auch diesmal in die Lesung eingebunden und klatschten, quakten und grunzten an der jeweils richtigen Stelle. Zu Beginn der Lesung hat Marie-Luise Dingler 2 an den Beigeordneten Patrick Poss 2 handsignierte Bücher überreicht, die für die Stadtbücherei Schifferstadt bestimmt sind. Möglich gemacht hat die Veranstaltung erneut die Vereinigte VR Bank Kur-.und Rheinpfalz eG. Im Namen der Schule und der Kinder ganz herzlichen Dank für die Kostenübernahme. Das Buch ist in allen Buchhandlungen, Online-Shops und auf www.thetwiolines.de/shop erhältlich. ISBN: 978-3-855-98728-