Gemeinsam weiter gehen

Die Niederlande sind die Wiege der Weltläden. Dort wurde die erste Einrichtung dieser Art im Jahr 1969 gegründet. Das Jahr 1975 war für Deutschland in Folge dessen wegweisend. Zum einen wurde die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt mbH gegründet. Zum anderen wurde – ausgehend vom Engagement der Teams in sieben Weltläden – der Dachverband der Weltläden gegründet. Inzwischen gibt es deutschlandweit Schätzungen zufolge über 800 Läden plus mehrere Tausend Fair-Handels-Gruppen. Der Gesamtumsatz fair gehandelter Waren in Deutschland wurde im Jahr 2018 auf zirka 1,7 Milliarden Euro berechnet. Gut 100.000 ehrenamtlich Aktive helfen dabei, den Fairen Handel zu forcieren. In Schifferstadt wurde 2016 ein Weltladen initiiert. In den ersten fünf Jahren hat sich dieser vor Ort einen festen Stellenwert erobert. Das und noch mehr sagt Cornelia Grüninger als Vertreterin des Weltladen-Teams auf Anfrage des Tagblatts.

