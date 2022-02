Vollsperrung für ein Jahr in der Herzog-Otto-Straße/Lillengasse

Die Stadtwerke Schifferstadt werden in der Herzog-Otto-Straße, ab der Straße Am Schwanenweiher bis zur Lillengasse und in der Lillengasse bis zur Einmündung Ostring, Kanalbaumaßnahmen durchführen. Die Dauer der Gesamtmaßnahme beträgt ca. ein Jahr. Ab dem Montag, 14. Februar 2022, wird die Baumaßnahme in der Herzog-Otto-Straße/Kreuzung Lillengasse Richtung Schwanenweiher beginnen und endet ca. Mitte Juli 2022. Im Anschluss daran wird der nächste Bauabschnitt in der Lillengasse begonnen. Der Kanalbau wird in offenen Kanalgräben in der Straße durchgeführt. Die Straße wird jeweils zwischen den Straßeneinmündungen komplett gesperrt werden. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Gehwege sind für Fußgänger begehbar. Radfahrer müssen absteigen und den Gehweg benutzen. Die Stadtwerke Schifferstadt bitten um Verständnis für diese Baumaßnahme und den damit verbundenen Behinderungen.