Minimalismus bestimmt die Strahlkraft

Gregorianische Gesänge sind die hohe Kunst in der Geschichte des Abendlandes. Und: Sie sind die älteste musikalische Kunstform, die sich bis heute am Leben gehalten hat. Einen Eindruck der Wirkkraft einer klar strukturierten, durch nuancierte Verzierungen geprägten Melodien, die allein durch die Stimme geprägt wird, gab das Ensemble „Singing Six“ am Sonntagabend in der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus. Allen Hygienevorschriften zum Trotz nutzten Liebhaber des anspruchsvollen kirchlichen Chorgesangs die Möglichkeit, sich auf die gregorianischen Pfade zu begeben. Obgleich das Ensemble, das eigentlich aus sechs Männern besteht, nur in dezimierter Zahl auftreten konnte, konnte es den Anwesenden einen tiefen klanglichen Einblick in eine liturgisch spezielle Gesangsform.

