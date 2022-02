Klimascouts lassen „Abstimmungsascher“ im Stadtgebiet aufhängen

Schifferstadt. Portable Ascher, die nun im Rathaus erhältlich sind, um unterwegs Zigarettenstummel bis zum nächsten Mülleimer aufzubewahren, waren erst der Anfang. Nun haben die Klimascouts von Schifferstadt Alyssa Trautmann, Fabian Weinerth und Leonie Brahimi dafür gesorgt, dass im Stadtgebiet Ascher für Zigarettenkippen aufgestellt worden sind. Am Freitag, 4. Februar, wurden diese am Schillerplatz, am Kreuzplatz, am Süd- und Hauptbahnhof und an der Ecke des Gebäudes der Stadtbücherei aufgehängt. Bei der Gestaltung hatten sich die drei bei der Wahl der Farbe bewusst für Grün entschieden, was sowohl symbolhaft für Umwelt- und Klimaschutz steht als auch „für die Hoffnung, dass Raucher ihre Zigarettenreste nicht mehr achtlos auf den Boden werfen, sondern in die Ascher stecken.“, so Alyssa Trautmann. Aufgewertet werden die Ascher nicht nur durch die grüne, glänzende Farbe, sondern auch durch kleine Tafeln, auf denen Fragestellungen symbolisiert sind. Wer seine Zigarettenkippe in den Ascher wirft, kann mit dem Einwurf unter dem jeweiligen Symbol zum Beispiel entscheiden, ob er lieber Pizza oder lieber Döner mag, lieber mit dem Auto oder mit der Bahn fährt. Zusammen mit den portablen Aschern und den aufgestellten Aschern im Stadtgebiet wollen die Klimascouts aktiv gegen das Wegwerfen der Zigarettenstummel vorgehen. Diese sehen im Stadtgebiet nicht nur unschön aus, sie bringen auch erhebliche Folgen für die Umwelt und damit für das Klima. Die gesammelten Zigarettenkippen werden nach Leerung der Ascher an eine Recyclingfirma gesendet, die daraus Energie oder Nutzungsobjekte herstellt.