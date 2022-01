Täter auf frischer Tat ertappt

Am Montag Abend, gegen 18:20 Uhr, haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu dem Garten eines Einfamilienhauses in der Joseph-Haydn-Straße verschafft. Der Eigentümer, welcher sich gerade auf dem Heimweg befand, bekam diesbezüglich eine Meldung auf sein Mobiltelefon und verständigte einen Nachbarn. Durch den Nachbarn wurden die beiden Täter im Garten festgestellt und angesprochen. Hierauf flüchteten die Täter fußläufig. Am Haus selbst konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die beiden Täter nicht mehr angetroffen werden. Einer der beiden Täter trug eine schwarze Mütze, schwarze Handschuhe und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.