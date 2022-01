Keine Genehmigung für den Neubau eines Einfamilienhauses in der Straße Am Mönchhof erteilte der Bau- und Verkehrsausschuss einem Antragsteller in der Sitzung am vergangenen Mittwoch. Wesentlicher Punkt, der zur Ablehnung führte, war der mangelnde Abstand zum Rehbach.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Mittwoch, 26. Januar 2022.