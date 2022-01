Von Starterkits und Schockzuständen

Am 1. Januar 2002 wurde die Ökosteuer angehoben, die Tabaksteuer ebenso und der Strom wurde teurer. Doch nicht nur bei Gesetzesänderungen drehte sich alles um das liebe Geld. Der Jahreswechsel brachte eine neue Währung ins Land: den Euro, der von den meisten als „Teuro“ bezeichnet wurde, was im Nachhinein sogar zum Wort des Jahres 2002 wurde. Zum 20. Mal hat sich der Wechsel von der D-Mark auf den Euro nun gejährt. Das Tagblatt sprach mit drei Männern, die unmittelbar in ihrer Tätigkeit damit konfrontiert waren. Reinhard Stelzer, damals Bereichsleiter der heutigen Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Schifferstadt, Helmut Konrad, damaliger Kämmerer der Stadt Schifferstadt und Joachim Matzke, zu der Zeit Kassier beim MGV Klein-Schifferstadt erinnerten sich fürs Tagblatt an den Tag X vor zwei Jahrzehnten.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Montagsausgabe, 24. Januar 2022.