„Es war der richtige Weg“

Die demografische Entwicklung der Gesellschaft mit immer älter werdenden Menschen hat die Stadt Schifferstadt im Jahre 2016 dazu bewogen, ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren (SfS) zu installieren. Als erste Ehrenamtliche in dem Bereich vorgestellt wurden damals Peter Imo und Günther Neudeck. Ergänzend kam Rudi Keller zum Team dazu. Hauptsächliche Gründe für das Befürworten der freiwillig Engagierten waren, die BürgerInnen in puncto Sicherheit in verschiedenen Bereichen zu beraten und Hilfestellungen zu geben. Sie sollten Multiplikatoren zwischen Polizei und Bevölkerung sein und dabei die oft bestehenden Schwellenängste zur Behörde abbauen. Gleichzeitig sollte das Sicherheitsgefühl erhöht werden. Ist das geglückt? Haben sich Vorhaben erfüllt oder sind erfolgreiche Abschlüsse von Zielsetzungen offen? Das Tagblatt hat gefragt, die Herren haben es gesagt.

