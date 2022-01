Ab Montag Verkehrseinschränkungen auf A61 Speyer

Bereits im August wurde die Fahrbahn am Kreuz Speyer schon einmal verengt. Ab heute müssen sich Autofahrer erneut auf Verkehrsbehinderungen auf der A61 am Kreuz Speyer einstellen: Wie die zuständige Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mitteilte, werden ab Montag, 10., bis Freitag, 14. Januar, jeweils von 19.30 bis 6 Uhr am Folgetag Nachtbaustellen eingerichtet. In diesem Zeitraum werden demnach einzelne Ab- und Auffahrten zur und von der B9 vorübergehend gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert. Zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und dem Kreuz Mutterstadt in Fahrtrichtung Speyer seien zudem Einengungen der Fahrstreifen und Sperrungen der Standstreifen erforderlich, die von Montag an bis einschließlich 13. Februar andauern sollen. Die Fahrtrichtung nach Koblenz wird demnach von 17. Januar bis 20. Februar verengt, die Standstreifen werden gesperrt. Hintergrund der Arbeiten sind Erkundungsbohrungen, mit denen der Baugrund untersucht wird, bevor die Erweiterung der A61 von der Landesgrenze Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg bis zum Kreuz Frankenthal umgesetzt werden kann.