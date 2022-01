„Der wundervollste juristische Beruf“

Mit Beginn des neuen Jahres bringt das Tagblatt auch eine neue Serie ins Spiel. „Gesagt, gefragt“ lautet der Titel. Dahinter kann sich Vielfältiges verbergen. In jedem Fall sollen darin die zu Wort kommen, die die Stadt Schifferstadt ausmachen: BürgerInnen, VereinsvertreterInnen, SportlerInnen, KünstlerInnen, Gewerbetreibende, PolitikerInnen – eine bunte Mischung von Personen, die jeweils ein Stimmungsbild zu bestimmten Themen zeichnen. Die werden ebenso vielfältig sein. Ob Geschehnisse in der Stadt, im Landkreis, in Rheinland-Pfalz oder in der Welt, ob Vorkommnisse im kleinen Bereich oder im großen Geschehen – unterschiedliche rote Fäden sollen aufgegriffen werden. Die Meinung der einzelnen zu einer bunten Vielfalt ist gefragt. Gerne nehmen wir auch Vorschläge unserer Leserschaft entgegen. Zu welchen Inhalten sollen wir Tendenzen erfragen? Lassen Sie es uns wissen. Heute: Neuer Wind im Notariat. Kurt Hutzler und Gerhard Regel sind seit Ende der 1990er-Jahre ein gutes Gespann. Mit ihrem Notariat in Schifferstadt, das zuvor von Dr. Bastian geführt wurde, haben sie sich über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht, bedienen aber auch die örtlichen Privat- und Gewerbepersonen mit ihren Diensten. Neu gemischt werden die Karten nun. Kurt Hutzler steigt mit 68 Jahren aus dem Beruf aus. Dr. Laura Hundertmark ist als Nachfolgerin bereits verpflichtet. Im Gespräch mit dem Tagblatt erzählen die beiden über Erreichtes und Ziele und Gerhard Regel über die bevorstehende Umstellung, die keine ist.

Das ausführliche Gespräch lesen Sie in der Ausgabe vom Montag, 10. Januar 2022.