Polizeimeldungen vom Wochenende 7. bis 9. Januar 2022

Am 7.1.2022 in der Zeit von 21.35 Uhr bis 21.42 Uhr wurde ein Falschfahrer auf der B9 kommend von Ludwigshafen in Richtung Germersheim gemeldet. In der Folge kam es in Höhe der Ausfahrt Speyer West beinah zu einem Frontalzusammenstoß. Ein 45-jähriger Mann konnte sein Auto noch reflexartig nach rechts lenken. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge berührten sich. Der Falschfahrer soll außerdem mit der Beifahrerseite an die Leitplanke gefahren sein. Der bisher unbekannte Fahrer soll mit einem VW-Golf (älteres Modell) und Heidelberger Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Insgesamt gingen 17 Notrufe bei der Polizei Speyer als auch bei der Polizei Schifferstadt ein. Zeugen die in der Zeit auf der B9 Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel: 06232/1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Ein zwei Jahre altes Kind ist auf dem Bahnsteig in Mannheim ohne Mutter zurückgeblieben. Diese lud gerade ihre Gepäckstücke in den Zug ein, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Danach wollte sie den Kinderwagen holen. Zwischenzeitlich schlossen sich jedoch die Türen und der Zug nahm seine Fahrt ohne das Kind auf. Ein Passant informierte die Polizei. Eine Streife fand den Kinderwagen samt Kind. Die Beamten nahmen das Kind mit zur Wache und Kontakt mit der Mutter auf. Diese stieg beim nächsten Halt des Zuges am Mittwoch aus und fuhr zurück nach Mannheim. Dort wurde ihr dann das Kind übergeben.

Ein brennender Lastkraftwagen hat am frühen Samstagmorgen in Mannheim einen Schaden in Höhe von mindestens 150 000 Euro verursacht. Brandursache ist bisherigen Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Der Sattelzug inklusive der Fracht, eine Ladung Polstermöbel, brannte vollständig aus. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 39 bei Hockenheim am Samstagabend sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim mitteilte, fuhr eine 35-jährige Frau in ihrem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit einem voraus fahrenden Auto auf. Durch den Aufprall kam dieses ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Der 31-jährige Fahrer und die Beifahrerin wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallverursacherin und ihre Mitfahrer blieben unverletzt. Bei der 35-Jährigen stellte die Polizei einen Promillewert von über 1,8 fest.